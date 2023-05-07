В Усть-Лабинском районе приняли стратегию развития до 2030 года

В разработке стратегии развития Усть-Лабинского района приняли участие эксперты регионального центра компетенций, а также Фонд экономического развития Юга и экспертный совет министерства экономики Краснодарского края.

Региональный центр компетенций разработал механизмы реализации стратегии и сформировал «дорожную карту». Совместно с Леонтьевским центром AV-Group подготовили проекты развития в различных сферах: здравоохранении, образовании, строительстве, сельском хозяйстве и санаторно-курортной отрасли.

«Разработанные девять флагманских проектов будут способствовать повышению уровня жизни в муниципалитете, привлечению инвестиций, созданию новых рабочих мест и эффективной работе предприятий», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Над стратегией работали более 1,5 лет, проект прошел общественные обсуждения с местными жителями и предпринимателями, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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