Перспективы экономического развития региона на 2023 год обсудили в Краснодаре

В краевой столице 12 апреля состоялась встреча на тему «Стратегия 2023: новые акценты и приоритеты в развитии бизнеса и экономики региона».

Круглый стол прошел в рамках программы «Время новых стратегий». Одним из организаторов собрания была Общественная палата Краснодарского края.

Прежде всего депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов обозначил важные экономические задачи, лежащие перед всей страной. Так, были заявлены обеспечение технологического суверенитета страны, благоприятного инвестиционного климата, поддержка IT-специалистов и бизнеса, а также развитие цифровых валют в России.

В свою очередь, министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев сообщил о механизмах льготного кредитования и катализаторах роста экономики субъекта РФ. Министр также отметил, что из-за отсутствия миграционного прироста Краснодарский край столкнулся с дефицитом на рынке труда, на котором пустует 170 тыс. рабочих мест.

Кроме того, в ходе собрания обсудили программы поддержки предпринимателей, долгосрочный рост экономики региона, развитие туризма, необходимость импортозамещения, а также развитие женского предпринимательства.

В конце встречи участники обозначили первостепенные задачи и проблемы, которые необходимо решить в ближайшем будущем, сообщает «Юг Times».

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