Кондратьев: 9,1 млрд рублей направят в этом году на выравнивание муниципальных бюджетов на Кубани
Об этом 11 апреля сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
По словам Вениамина Кондратьева, на ближайшие три года предусмотрены дотации муниципалитетам в общей сумме 9,1 млрд рублей.
«Это позволит сбалансировать местные бюджеты и выполнить все социальные обязательства перед жителями — продолжить строить школы и детсады, ремонтировать дороги, вести благоустройство зеленых зон. Основная задача глав районов сейчас — это четкое освоение средств, чтобы все выделенные деньги трансформировались в конкретные объекты», — отметил губернатор Кубани.
В этом году на поддержку сбалансированности местных бюджетов дополнительно предусмотрели 500 млн рублей. Из краевой казны уже направили 250 млн рублей. В течение года между муниципалитетами распределят еще 250 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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