Кондратьев: на поддержку отраслей экономики края направим 4,3 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 марта подписал соответствующее постановление.

По его словам, в 2022 году в крае разработали План устойчивого развития экономики и социальной стабильности. Благодаря этому предприятия смогли адаптироваться к условиям рынка после введения санкций.

«В новую редакцию Плана внесли изменения на сумму более 1,6 млрд рублей. Всего в 2023 году на его реализацию из краевого бюджета направим 3,2 млрд рублей, 1,1 млрд — привлечем за счет федеральных средств. Деньги пойдут в том числе на возмещение затрат предприятиям в самых разных отраслях», — рассказал Кондратьев.

Губернатор отметил, что субсидию на оплату процентов по кредитам на модернизацию и реновацию средств размещения могут получить предприятия санаторно-курортного комплекса, общая сумма — 500 млн рублей.

Кроме того, более 127 млн рублей направят на развитие транспортных услуг. Финансирование для возмещения части затрат инвесторов на проценты по инвестиционным кредитам увеличат до 140 млн рублей.

На развитие транспортных услуг в 2023 году дополнительно направят чуть более 127 миллионов рублей. До 410 миллионов рублей увеличено финансирование на мероприятия по возмещению части затрат инвесторов на оплату процентов по инвестиционным кредитам.

«Новая редакция Плана включает в себя меры поддержки и для агропромышленного комплекса Кубани. Предусмотрели гранты на создание овцеводческих ферм и на развитие семейных животноводческих ферм на общую сумму более 190 млн рублей. Также сельхозтоваропроизводители смогут получить субсидию на возмещение части затрат на приобретение спецтехники — 80 млн рублей», — подчеркнул глава Кубани.

Кондратьев добавил, что план будут корректировать и дополнять новыми мерами поддержки. Сейчас он включает в себя 55 мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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