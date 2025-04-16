Успенская ЦРБ получила новое медицинское оборудование

Больницы Кубани пополняются современным оборудованием и машинами скорой помощи. Теперь качественная медицина доступна жителям даже самых отдаленных станиц региона.

«Все, кто проходил обследование в рентген-кабинете, помнят, как ожидали проявления пленочного снимка. Теперь этого не нужно делать. Все снимки на экране, попадают в информационную систему, врач может посмотреть и поставить вам диагноз», — сообщила специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

К цифровым технологиям в рентген-кабинете Успенской ЦРБ перешли четыре года назад. С тех пор экономят не только драгоценное время пациентов, но и средства. В сутки через аппарат проходят около 50 человек — и это только плановых пациентов.

«Все цифровое, роботизированное, все переходит в единую систему», — сказала рентгенолаборант Успенской ЦРБ Карина Набиева.

«Это мой бывший кабинет. Когда по инициативе губернатора Кубани Вениамина Кондратьева в каждой ЦРБ решили установить КТ, мы попали в этот счастливый список», — рассказал главный врач Успенской ЦРБ Карен Григорьев.

В пользу пациентов свой кабинет на первом этаже главный врач переоборудовал в кабинет компьютерной томографии. В бывшей приемной теперь трудится лаборант томографа. Раньше такой техники здесь не было, пациенты ездили на обследования в другие районные центры. Никогда прежде такой техники не было в больнице. И на обследование пациенты ехали в другие районные центры. 3 тыс. только плановых пациентов прошли через КТ за три года.

Современные компьютерные томографы установлены во всех 40 центральных районных больницах Кубани. В распоряжении медиков региона уже 143 компьютерных томографа, тогда как десять лет назад их было всего 49.

«Очень хорошее оборудование у нас, врачи очень хорошие, мы все рады им», — поделилась пациент Успенской ЦРБ Ирина Веретенченко.

Техника высокого разрешения в сочетании с передовым программным обеспечением позволяет увидеть в органах изменения, размеры которых не превышают даже нескольких миллиметров.

«Диагностика заболеваний сердечно-сосудистой систем. Мы как урологи получили возможность делать трансректальные исследования. Сравнивать этот аппарат с тем, что у нас было, это как сравнить запорожец и Mercedes», — отметил врач УЗИ Успенской ЦРБ Тимур Кармазин.

Медучреждения Успенского района получили уже свыше 100 единиц современного оборудования. Более 12 тыс. единиц медтехники установлены не только в районных центрах, но и в больницах отдаленных поселений региона.

Сотни оборудованных машин закуплены для скорой помощи края. Медицинские автомобили оснащены по последнему слову техники. Сейчас в автопарке Кубани около 700 новых машин скорой медицинской помощи. За последние пять лет автопарк обновился на треть.

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