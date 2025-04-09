Травматологическое отделение капитально отремонтировали по нацпроекту в Крымске

Речь идет о травматологическом отделении в Крымской ЦРБ. Его привели в порядок в рамках краевой госпрограммы «Развитие здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Так, в здании провели внутренние отделочные работы, заменили электропроводку и систему освещения, системы отопления и вентиляции.

В обновленном отделении будет комфортно как врачам, так и пациентам. Ежедневно там получают лечение порядка 100 человек.

По нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» до конца 2025 года капитальный ремонт проведут еще три поликлиники — в Курганинском, Динском и Калининском районах, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Краснодарского края.

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