Уснувшего в надувной лодке пьяного туриста едва не унесло в открытое море в Сочи

Инцидент произошел на пляже «Фламинго». Лодку с находящимся в ней человеком унесло на 300 метров от пляжа.

Об этом в экстренные службы сообщил очевидец. По его словам, надувная лодка ушла на расстояние около 300 м от береговой линии и продолжала удаляться.

На место прибыли спасатели. На катере «Стрингер» они вышли в море, догнали лодку и обнаружили в ней спящего 57-летнего туриста из Москвы. Мужчину подняли на борт катера и эвакуировали на берег. Сообщается, что него сильно пахло алкоголем. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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