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Уснувшего на сап-борде туриста унесло далеко в море в районе Джубги

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/usnuvshego-na-sap-borde-turista-uneslo-daleko-v-more-v-rajone-dzhubgi
Видео пресс-службы «Кубань-СПАС»

Инцидент произошел вечером 11 сентября в Туапсинском районе.

В спасательную службу позвонил мужчина, который сообщил, что он вышел в море на сап-борде, решил немного отдохнуть, уснул, а проснулся далеко от берега. В результате турист не мог самостоятельно вернуться из-за сильных волн и ветра.

Спасатели на катере вышли в море. Поиск мужчины осложнили темное время суток и сильный ветер. На время поисковых работ удалось поддерживать связь с пострадавшим.

Туриста нашли в 10 км от берега. Ему помогли забраться на борт катера и доставили в безопасное место. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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