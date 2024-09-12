Уснувшего на сап-борде туриста унесло далеко в море в районе Джубги

Инцидент произошел вечером 11 сентября в Туапсинском районе.

В спасательную службу позвонил мужчина, который сообщил, что он вышел в море на сап-борде, решил немного отдохнуть, уснул, а проснулся далеко от берега. В результате турист не мог самостоятельно вернуться из-за сильных волн и ветра.

Спасатели на катере вышли в море. Поиск мужчины осложнили темное время суток и сильный ветер. На время поисковых работ удалось поддерживать связь с пострадавшим.

Туриста нашли в 10 км от берега. Ему помогли забраться на борт катера и доставили в безопасное место. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС».

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