Мужчину на самодельном плоту «Беглый раб» унесло в море в районе Джубги

Спасателям 7 сентября поступило сообщение, что мужчина на самодельном плоту терпит бедствие в Черном море.

Плавательное средство турист из Краснодара соорудил самостоятельно. Он установил мачту, парус, оборудовал борта и даже место для сидения. Из примечательного: на коробке по центру плота красовалась надпись «Беглый раб».

Утром в субботу мужчина решил отправиться в плавание от Джубги до Шепси. Но план не удался, и он весь день провел в акватории недалеко от Джубги, а затем сильный ветер унес плот еще дальше в море.

Мужчина смог связаться со спасателями и обратился за помощью. Его нашли в 5 км от берега и спасли до наступления темноты.

Горе-мореплаватель решил оставить свой плот в море. Медицинская помощь ему не понадобилась, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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