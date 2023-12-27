Услуги домашнего интернета в России подорожают в ближайшее время

Крупнейшие операторы связи уже предупредили абонентов о подорожании домашнего интернета. Цены в среднем вырастут на 5-15%.

По словам экспертов, рост стоимости этой услуги связан с закупкой операторами нового санкционного оборудования и модернизацией сетей. Эти меры необходимы для сохранения качества услуг на прежнем уровне и наращивания мощностей.

Специалисты уверены, что индексация цен на домашний интернет в России вытекает из логики нынешних бизнес-реалий страны в условиях санкций.

Федеральная антимонопольная служба и Минцифры внимательно следят за ценовой политикой на проводной интернет. В случае появления подозрений на нарушения закона специалисты будут проводить проверки, пишет газета «Известия».

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