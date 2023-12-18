Искусственные елки в России за год подорожали на 11,5%

В преддверии Нового года многие россияне начали покупать новогодние елки — и натуральные, и искусственные. Эксперты рассчитали динамику цен на популярный товар.

Выяснилось, что за прошедший год искусственные елки подорожали на 11,5%. Их средняя стоимость увеличилась до 4,5 тыс. рублей. В прошлом они стоили около 4 тыс. рублей.

При этом почти половина купленных елок в этом году — натуральные. Их средняя стоимость выросла до 5,8 тыс. рублей. Год назад они стоили 5,6 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные банка «Русский стандарт».

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