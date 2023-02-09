Условные сроки получили фигуранты дела о загрызенной собаками 12-летней шахматистке в Сочи

Несчастный случай произошел в апреле 2022 года. Суд в феврале вынес приговор по этому делу.

По словам матери погибшей девочки Натальи Куниковой, суд завершился только 1 февраля этого года.

«Было пять заседаний. Судья вынес приговор мужчине, который подкармливал собак в том дворе возле гостиницы, где мы жили в Сочи, где и умерла моя дочь. Он получил два года испытательного срока. При дальнейших нарушениях его ждет три года колонии», — сказала Наталья Куникова.

Женщина сообщила о том, что ответственному за безопасность гостиничного комплекса суд назначил пять лет условно. Также судья обязал его выплатить семье компенсацию за моральный ущерб.

«К сожалению, после нашей истории бродячих собак на улицах любого города меньше не становится. У меня тоже есть собачка, но я держу ее на цепи. Ведь если ты взял животное, то должен за него отвечать. Никакое чипирование не делает злых и голодных собак добрее к людям. А из-за безответственности хозяев случаются трагедии, которых можно было бы избежать», — цитирует мать погибшей девочки «АиФ-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 39-летний гендиректор коммерческой организации, оказывающей оздоровительно-образовательные услуги в Лазаревском районе Сочи, он же руководитель в клиническом санаторно-курортном комплексе, весной 2021 года взял в субаренду участок и объекты недвижимости на улице Лучезарной в поселке Лоо. Участок примыкал к оздоровительно-образовательному центру. В январе директор заключил договор на оказание услуг с Федерацией шахмат РФ и проведение на базе здравницы шахматного турнира. При этом мужчина не позаботился об ограждении расположенного на территории санатория нежилого здания, которое охраняли семь взрослых овчарок.

Вечером 26 апреля 2022 года 12-летняя шахматистка зашла на участок, чтобы покормить щенков. Там на девочку набросилась овчарка и загрызла ее. Собак, прибегавших из соседнего леса, подкармливал 51-летний бывший охранник «Аквалоо».