Условия строительства в городе крематория назвали в мэрии Краснодара

Сейчас администрация города оформляет документы на земельный участок в станице Елизаветинской.

Крематорий построит компания «Мемориал-Юг» на территории КГАУ учхоз «Кубань». Правообладатель участка площадью 63 тыс. 803 кв. м — мэрия Краснодара.

«Приступить к строительству крематория планируется после получения земельного участка, процедура оформления которого осуществляется в настоящее время. Объем инвестиций составит ориентировочно 300 млн рублей», — цитируют пресс-службу администрации Краснодара «Краснодарские известия».

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