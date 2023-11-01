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Условия строительства в городе крематория назвали в мэрии Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/usloviya-stroitelstva-v-gorode-krematoriya-nazvali-v-merii-krasnodara
Условия строительства в городе крематория назвали в мэрии Краснодара
Фото unsplash.com

Сейчас администрация города оформляет документы на земельный участок в станице Елизаветинской.

Крематорий построит компания «Мемориал-Юг» на территории КГАУ учхоз «Кубань». Правообладатель участка площадью 63 тыс. 803 кв. м — мэрия Краснодара.

«Приступить к строительству крематория планируется после получения земельного участка, процедура оформления которого осуществляется в настоящее время. Объем инвестиций составит ориентировочно 300 млн рублей», — цитируют пресс-службу администрации Краснодара «Краснодарские известия».

Читайте также: в Краснодарском крае в ближайшие месяцы откроется еще один крематорий.

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