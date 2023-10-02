В Краснодарском крае в ближайшие месяцы откроется еще один крематорий

Информация об этом появилась на сайте Национальной мемориальной компании.

Сообщается, что современный крематорий уже в ближайшие месяцы начнет работать под Анапой. Специалисты-проектировщики завершили установку двух кремационных печей, оснащенных системой очистки отводимых газов, сообщает пресс-служба НМК.

При этом на сайте поиска сотрудников компания РМК разместила вакансию «Администратор крематория». Место работы — станица Варениковская (Крымский район), в 40 км от центра Анапы.

Сейчас в Краснодарском крае работает только один крематорий. Он находится в Новороссийске.

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