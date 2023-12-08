Условия получения лицензии на торговлю алкоголем предложили уровнять в России

Теперь стоимость лицензии на торговлю для крупных сетей и небольших магазинов составит 20 тыс. рублей в год с одной торговой точки.

Таким образом получится создать одинаковые условия как для малых предпринимателей, так и для крупного сетевого бизнеса. Сейчас лицензия на алкоголь стоит 65 тыс. рублей, но крупные сети могут оформить одну на все магазины.

Кроме того, снижение стоимости лицензии позволит перекрыть нелегальные каналы сбыта алкоголя.

«Сейчас контрафакт преимущественно продают в маленьких магазинчиках. Часто у них вообще нет лицензии на торговлю, но при этом они продают из-под прилавка. Для них стоимость лицензии в 65 тыс. рублей очень высока — наценкой на товары ее не покроешь, и условий для легальной торговли нет. Но спрос есть, и некоторые идут на риск — торгуют опасными, порой смертельными суррогатами. Мы предлагаем сделать существенно ниже стоимость лицензии, чтобы легальная торговля стала доступна всем предпринимателям», — написал депутат Госдумы Сергей Алтухов в Telegram.

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