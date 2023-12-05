Госдума приняла в I чтении закон, запрещающий работу «наливаек» в многоэтажках

Депутаты Государственной Думы 5 декабря в первом чтении приняли поправки в закон о розничной продаже алкоголя.

Новый законопроект дает региональным властям право запрещать продажу пива и сидра в многоквартирных домах и на прилегающей к ним территории. Ранее субъектам России передали возможность запрещать продажу крепкого алкоголя в многоэтажках.

Кроме того, этот законопроект запрещает производителям алкогольных напитков вводить потребителей в заблуждение названием товара, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Главная задача предложенных изменений – задать законодательную рамку таким образом, чтобы пресечь факты торговли алкоголем в ночное время в многоквартирных домах, которые после закрытия магазина вдруг превращаются в объект общественного питания, а посетители данных мест доставляют серьезные неудобства жильцам многоквартирных домов, нарушают порядок и создают общественное напряжение», — рассказал один из авторов законопроекта, депутат Госдумы Сергей Алтухов.

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