Убрать изображения исторических сооружений с алкоголя предложили в Госдуме РФ

Зачастую исторические объекты на упаковке не имеют никакого отношения к алкогольной продукции и используются лишь с целью привлечь внимание ради увеличения продаж.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев отметил, что сейчас значительная доля розничной тары алкоголя содержит изображения московских, петербургских и других российских памятников архитектуры, в том числе культовых сооружений. Это, по словам парламентария, маркетинговый ход, чтобы использовать положительные эмоции покупателей к историческим сооружениям для успешной реализации продукции.

При этом сейчас производители алкогольных напитков никак не ограничены в области использования изображений исторических сооружений на упаковках, подчеркнул Хамзаев. Он направил обращение с предложением пересмотреть этот вопрос главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.

«В этой связи прошу вас дать поручение проработать позицию ведомства по изменению нормативно-правовых актов в части введения запрета для производителей алкогольных напитков использовать на розничной упаковке изображения памятников светской и культовой архитектуры — за исключением объектов, которые имеют непосредственное отношение к алкогольной индустрии (исторических винных заводов и пр.)», — приводит текст обращения RT.

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