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Доля местных производителей алкоголя в розничной продаже превысила 28% в Краснодарском крае

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/dolya-mestnyh-proizvoditelej-alkogolya-v-roznichnoj-prodazhe-prevysila-28-v-krasnodarskom-krae
Доля местных производителей алкоголя в розничной продаже превысила 28% в Краснодарском крае
Фото unsplash.com

С начала года доля продаж кубанских предприятий оценивается в 28,2% — это 54,3 млн л.

Объем проданной алкогольной продукции за 7 месяцев превысил 13,3% относительно аналогичного периода в 2022 году. Он составил 192,7 млн л.

Пиво стало самым востребованным алкогольным напитком —125,6 млн л, то есть 65,2% от общего объема продаж. Доля «тихих» вин оценивается в 9,8%. Водка заняла третье место, у нее 7,3% от объема продаж, сообщает РБК.

Читайте также: в России предложили узаконить продажу алкоголя на летних верандах ресторанов и кафе.

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