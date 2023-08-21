Доля местных производителей алкоголя в розничной продаже превысила 28% в Краснодарском крае

С начала года доля продаж кубанских предприятий оценивается в 28,2% — это 54,3 млн л.

Объем проданной алкогольной продукции за 7 месяцев превысил 13,3% относительно аналогичного периода в 2022 году. Он составил 192,7 млн л.

Пиво стало самым востребованным алкогольным напитком —125,6 млн л, то есть 65,2% от общего объема продаж. Доля «тихих» вин оценивается в 9,8%. Водка заняла третье место, у нее 7,3% от объема продаж, сообщает РБК.

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