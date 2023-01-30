Условия льготной ипотеки для IT-специалистов расширили в Правительстве РФ

Постановление о смягчении условий программы для специалистов подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Благодаря решению льготный кредит могут получить сотрудники всех аккредитованных IT-компаний. Ранее взять льготную ипотеку могли только получатели налоговых льгот. Также постановление расширило возраст получателей — теперь на льготный жилищный кредит могут претендовать специалисты от 18 до 50 лет.

Кроме того, снижаются требования по зарплате — в городах-миллионниках со 150 до 120 тыс. рублей, в остальных населенных пунктах — со 100 до 70 тыс. рублей. Однако для московских специалистов требования останутся прежними — не менее 150 тыс. рублей в месяц.

При расчете доходов теперь будет учитываться зарплата при работе по совместительству в аккредитованной компании вместе с доходом с основного места работы.

Для сохранения льготной ставки сотруднику нужно проработать в компании не менее пяти лет, а не на протяжении всего срока выплаты ипотеки. В случае, если сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать еще в течение полугода, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

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