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Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/pravitelstvo-rf-prodlilo-dejstvie-lgotnoj-ipoteki-do-1-iyulya-2024-goda
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующую работу в стране ведут по поручению президента Владимира Путина.

Льготная ипотека будет доступна жителям России до 1 июля 2024 года по ставке до 8% годовых. Заем на льготных условиях можно получить на покупку жилья в новостройке, покупку земельного участка или строительство дома.

Ставку по семейной ипотеке сохранили на уровне 6% годовых. Теперь ее могут оформить семьи с двумя детьми до 18 лет. До этого получить такую ипотеку могли только семьи, в которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года.

Максимальный размер кредита по льготной ипотеке в регионах составит 6 млн рублей. Первоначальный взнос не менее 15%, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Читайте также: около 900 бюджетников получили 1 млн рублей на первый взнос по ипотеке на Кубани. В 2023 году господдержку продолжат выплачивать учителям, медикам и соцработникам.

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