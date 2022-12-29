Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки до 1 июля 2024 года
Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Соответствующую работу в стране ведут по поручению президента Владимира Путина.
Льготная ипотека будет доступна жителям России до 1 июля 2024 года по ставке до 8% годовых. Заем на льготных условиях можно получить на покупку жилья в новостройке, покупку земельного участка или строительство дома.
Ставку по семейной ипотеке сохранили на уровне 6% годовых. Теперь ее могут оформить семьи с двумя детьми до 18 лет. До этого получить такую ипотеку могли только семьи, в которых хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года.
Максимальный размер кредита по льготной ипотеке в регионах составит 6 млн рублей. Первоначальный взнос не менее 15%, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
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