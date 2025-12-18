Усиленные рейды по защите лесов перед праздниками проходят на Кубани

В Краснодарском крае в период новогодних праздников усилена охрана хвойных деревьев от незаконных рубок.

Рейды проводят государственные инспекторы совместно с полицией, казачьей дружиной и арендаторами. В Горячеключевском лесничестве хвойные деревья составляют всего 1% от общей площади лесов. Особое внимание уделяется охране редких памятников природы, таких как сосны Коха и Крымская.

Браконьеры вырубают молодые ели и пихты, что наносит ущерб экосистеме. Если вы заметите подозрительную деятельность, сообщайте по телефонам: 8 (800) 100-94-00, 8 (861) 293-78-48.

