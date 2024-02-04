Усиление ветра до 29 м/с ожидается в Краснодарском крае

На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение о непогоде.

По данным синоптиков, 4 и 5 февраля, а также ночью и утром 6 февраля местами в крае ожидается сильные дожди со снегом в сочетании с грозой и сильным ветром с порывами до 29 м/с.

На реках юго-западной и юго-восточной территории края, реках Черноморского побережья от Анапы до Магри, а также в нижнем течении реки Кубань ожидается подъем уровня воды с превышением неблагоприятных отметок.

МЧС края функционирует в режиме повышенной готовности. В Туапсинский и Славянский районы заблаговременно направлена аэромобильная группировка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», режим повышенной готовности из-за опасности подъема уровня воды в реках объявили в Краснодарском крае. Ливни с грозами и сильный ветер ожидаются в Краснодарском крае до 6 февраля.