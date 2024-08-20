Ушла из жизни старейшая жительница Земли
О смерти самого пожилого человека на Земле Марии Браньяс Мореры стало известно 20 августа.
Женщина скончалась в Испании в возрасте 117 лет. Ее семья объявила о трагической кончине в соцсетях.
«Мария Браньяс покинула нас. Она умерла так, как хотела: во сне, мирно и безболезненно», — сообщили родственники умершей.
Мария пережила две мировые войны и пандемии. Несмотря на свой возраст, она активно пользовалась социальными сетями. За ее постами следили порядка 16 тыс. подписчиков. В последнем сообщении женщина написала, что чувствуют себя «слабой».
Марию Браньяс Мореру признали старейшим человеком в 2022 году. Ее возраст подтвердила Группа геронтологических исследований и организация LongeviQuest, сообщает телеканал «360».
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