Ушла из жизни старейшая жительница Земли

О смерти самого пожилого человека на Земле Марии Браньяс Мореры стало известно 20 августа.

Женщина скончалась в Испании в возрасте 117 лет. Ее семья объявила о трагической кончине в соцсетях.

«Мария Браньяс покинула нас. Она умерла так, как хотела: во сне, мирно и безболезненно», — сообщили родственники умершей.

Мария пережила две мировые войны и пандемии. Несмотря на свой возраст, она активно пользовалась социальными сетями. За ее постами следили порядка 16 тыс. подписчиков. В последнем сообщении женщина написала, что чувствуют себя «слабой».

Марию Браньяс Мореру признали старейшим человеком в 2022 году. Ее возраст подтвердила Группа геронтологических исследований и организация LongeviQuest, сообщает телеканал «360».

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