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Умер соведущий Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/umer-sovedushhij-poznera-po-telemostam-sssr-ssha-fil-donahyu
Умер соведущий Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью
Умер соведущий Познера по телемостам СССР — США Фил Донахью

О смерти известного американского журналиста Фила Донахью стало известно 19 августа.

Семья телеведущего сообщила, что он скончался у себя дома в окружении жены, детей и внуков. Ему было 88 лет.

Фил Донахью в 1987 году вместе с Владимиром Познером проводил телемосты между СССР и США. Там обсуждались острые темы, среди которых была война в Афганистане и положение евреев в Советском Союзе. Во время одного из телемостов с Донахью и прозвучала знаменитая фраза «в СССР секса нет», которая на самом деле звучала несколько иначе.

Донахью был первым иностранным журналистом, который побывал в Чернобыле после ЧС на атомной станции в 1986 году, сообщает ТАСС.

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