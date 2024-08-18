Ален Делон умер на 89-м году жизни

Утром 18 августа стало известно о смерти легендарного французского актера Алена Делона. Ему было 88 лет.

Актер умер в своем доме во французской коммуне Души в окружении детей и семьи, сообщает Agence France-Presse.

Молодой Ален Делон был секс-символом всех женщин планеты, его имя стало нарицательным. Наибольшую известность актер приобрел благодаря ролям в фильмах «Рокко и его братья», «На ярком солнце», «Самурай», «Двое в городе».

В 2019 году в возрасте 83 лет Ален Делон перенес инсульт, после чего ему потребовалось длительное восстановление.

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