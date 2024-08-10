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Ушла из жизни легендарная артистка Краснодарского театра драмы Алина Кузнецова

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/ushla-iz-zhizni-legendarnaya-artistka-krasnodarskogo-teatra-dramy-alina-kuznetsova?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Ушла из жизни легендарная артистка Краснодарского театра драмы Алина Кузнецова
Фото Краснодарского театра драмы

Звезда Краснодарского театра драмы им. Максима Горького, народная артистка России Алина Кузнецова умерла 10 августа на 87-м году жизни.

Кузнецова работала в Краснодарском театре Драмы с 1966 года. Она была музой режиссера Михаила Куликовского. Кузнецова посвятила театру почти 50 лет своей жизни. Каждый ее выход на сцену сопровождался бурными овациями.

Актриса запомнилась зрителям ролями в спектаклях: «Судьба», «Маскарад», «Капитанская дочка», «Женитьба Бальзаминова», «Мой бедный Марат», «Традиционный сбор», «А зори здесь тихие», «Волки и овцы» и т.д.

«Скорбим…Нам будет очень ее не хватать…Царствие небесное», — говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского театра драмы.

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