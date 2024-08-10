Ушла из жизни легендарная артистка Краснодарского театра драмы Алина Кузнецова

Звезда Краснодарского театра драмы им. Максима Горького, народная артистка России Алина Кузнецова умерла 10 августа на 87-м году жизни.

Кузнецова работала в Краснодарском театре Драмы с 1966 года. Она была музой режиссера Михаила Куликовского. Кузнецова посвятила театру почти 50 лет своей жизни. Каждый ее выход на сцену сопровождался бурными овациями.

Актриса запомнилась зрителям ролями в спектаклях: «Судьба», «Маскарад», «Капитанская дочка», «Женитьба Бальзаминова», «Мой бедный Марат», «Традиционный сбор», «А зори здесь тихие», «Волки и овцы» и т.д.

«Скорбим…Нам будет очень ее не хватать…Царствие небесное», — говорится в сообщении пресс-службы Краснодарского театра драмы.

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