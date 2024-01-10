Ушла из жизни главный редактор газеты «Прикубанские огни» Анжелика Комиссарова

О смерти журналистки из Тбилисского района стало известно 10 января. Ей было 49 лет.

Анжелика Комиссарова ушла из жизни после продолжительной тяжелой болезни. Многие запомнят ее не только как любящую жену и маму, профессионального руководителя, но и надежным другом, который всегда готов прийти на помощь.

«Она любила жизнь до последнего вздоха! Тбилисский район понес большую потерю», — сообщает газета «Прикубанские огни».

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