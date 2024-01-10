Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ушла из жизни главный редактор газеты «Прикубанские огни» Анжелика Комиссарова

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ushla-iz-zhizni-glavnyj-redaktor-gazety-prikubanskie-ogni-anzhelika-komissarova?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Ушла из жизни главный редактор газеты «Прикубанские огни» Анжелика Комиссарова
Фото газеты "Огни Кубани"

О смерти журналистки из Тбилисского района стало известно 10 января. Ей было 49 лет.

Анжелика Комиссарова ушла из жизни после продолжительной тяжелой болезни. Многие запомнят ее не только как любящую жену и маму, профессионального руководителя, но и надежным другом, который всегда готов прийти на помощь.

«Она любила жизнь до последнего вздоха! Тбилисский район понес большую потерю», — сообщает газета «Прикубанские огни».

Читайте также: умерла краснодарская журналистка, шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова. Тело 48-летней журналистки обнаружили вечером 5 января в доме на улице Офицерской.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях