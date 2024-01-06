Умерла краснодарская журналистка, шеф-редактор ГТРК «Кубань» Зоя Коновалова

Тело 48-летней журналистки Зои Коноваловой обнаружили вечером 5 января в доме на улице Офицерской.

Причиной смерти стало отравление, сообщает Telegram-канал ГТРК «Кубань».

Зоя Коновалова работала в печатных изданиях и PR-структурах Москвы, корреспондентом на радиостанциях «Маяк» и «Юность». В различных СМИ Краснодарского края она работала с 2003 года — была корреспондентом «Вести-Кубань», вела эфиры на телекомпании «Екатеринодар», руководила новостной редакцией на «Первом Радио», возглавляла дирекцию информационного вещания телеканала «Кубань 24», позже — новостной отдел портала «Юга. Ру», также была была главным редактором «Живой Кубани».

Последний год она возглавляла интернет-редакцию ГТРК «Кубань». У Зои Коноваловой остались пятнадцатилетняя дочь и сын.

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