Ущерб от паводков в Оренбургской области достиг 40 млрд рублей

Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер 11 апреля во время видеосовещания президента РФ Владимира Путина с главами регионов, пострадавших от наводнения.

Глава Оренбургской области доложил главе государства, что паводковая ситуация в регионе уже достигла пика. Наиболее сложная ситуация с наводнением сложилась в Оренбурге. При этом в Орске ситуация стабилизировалась.

По словам Паслера, предварительная сумма ущерба от паводка в Оренбургской области составляет около 40 млрд рублей, сообщает RT.

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