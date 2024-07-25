Ущерб от лесного пожара под Новороссийском планируют оценить к лету 2025 года

Полную оценку причиненного пожаром вреда заказнику «Абраусский» проведут к концу мая 2025 года.

К работам специалисты приступят уже в октябре, но по ряду причин завершить их можно будет только весной.

«Полное определение убыли численности или вымирания локальных популяций охраняемых видов живых организмов в контурах этого лесного пожара может быть завершено не ранее конца мая 2025 года из-за фенологических (сезонных) особенностей большинства охраняемых краснокнижных видов растений и животных», — заявил заместитель директора управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края Валерий Щуров.

По его словам, при предварительном осмотре ряда зон заказника пострадавших животных из Красных книг России и Кубани пока не обнаружили, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара.