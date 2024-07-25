Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ущерб от лесного пожара под Новороссийском планируют оценить к лету 2025 года

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ushherb-ot-lesnogo-pozhara-pod-novorossijskom-planiruyut-otsenit-k-2025-godu
Ущерб от лесного пожара под Новороссийском планируют оценить к лету 2025 года
Фото пресс-службы министерства природы Краснодарского края

Полную оценку причиненного пожаром вреда заказнику «Абраусский» проведут к концу мая 2025 года.

К работам специалисты приступят уже в октябре, но по ряду причин завершить их можно будет только весной.

«Полное определение убыли численности или вымирания локальных популяций охраняемых видов живых организмов в контурах этого лесного пожара может быть завершено не ранее конца мая 2025 года из-за фенологических (сезонных) особенностей большинства охраняемых краснокнижных видов растений и животных», — заявил заместитель директора управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края Валерий Щуров.

По его словам, при предварительном осмотре ряда зон заказника пострадавших животных из Красных книг России и Кубани пока не обнаружили, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», около 200 лет понадобится на восстановление лесов в Новороссийске после пожара.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях