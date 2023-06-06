Ущерб на 57 млн рублей: на Кубани бизнесмен подозревается в поставке «бэушных» труб для водопровода

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы за причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

По данным следствия, 42-летний житель Краснодарского края заключил муниципальный контракт на выполнение подрядных работ по проектированию и строительству водовода. Он поставил заказчику стальную трубу бывшую в употреблении. Труба не соответствовала проектно-сметной документации. Злоумышленник также предоставил поддельные сертификаты соответствия от заводов-изготовителей.

Экспертиза доказала, что труба не соответствовала объемам и требованиям нормативно-технической документации. Ущерб бюджету Краснодарского края составил порядка 57 млн. рублей.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершили, дело передано в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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