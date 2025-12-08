Ушел из жизни заслуженный работник культуры Кубани Алексан Цоголокян

Первый заместитель генерального директора Краснодарской филармонии, заслуженный работник культуры Краснодарского края Алексан Цоголокян скончался на 70-м году жизни.

Алексан Артушевич курировал ключевые направления работы филармонии. Он привлекал талантливых музыкантов и артистов в коллективы филармонии, инициировал выпуск музыкальных дисков к 100-летию Г. Ф. Пономаренко и был соавтором документального фильма «Я обязательно вернусь». Благодаря ему был возвращен исторический облик здания филармонии, проведены работы по ремонту, улучшению акустики и обновлению технического оснащения.

Соболезнования коллегам и близким Цоголокяна выразила министр культуры Кубани Виктория Лапина.

«На протяжении двадцати лет он был опорой учреждения, проявляя профессионализм, инициативность и преданность делу, способствуя сохранению и развитию искусства Кубани, — отметила Лапина. — Его труд стал важной частью современного культурного облика Кубани. Коллективы, которые он поддерживал и вдохновлял, собирали полные залы и укрепляли творческий авторитет региона. Выражаю искренние соболезнования родным, близким и коллегам Алексанa Артушевича Цоголокяна. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах».

Читайте также: умер актер Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в «Смертельной битве».

Подпишись, здесь всегда интересно.