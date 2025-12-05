Умер актер Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цзуна в «Смертельной битве»

Американский актер японского происхождения, известный по работам в фильмах «Смертельная битва», «47 ронинов», «Мемуары гейши», «Последний император» скончался утром 4 декабря в возрасте 75 лет.

О смерти Кэри-Хироюки Тагавы сообщило издание Deadline.

Тагава скончался утром в четверг в Санта-Барбаре в окружении детей. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

Тагава сыграл более 150 ролей в кино и в телепроектах. Наибольшую известность он получил, благодаря роли колдуна Шан Цзуна в фильмах франшизы «Смертельная битва».

Также он известен своими работами в фильмах «Последний император» 1987 года, «Перл-Харбор» , «Планета обезьян», «Электра», «Мемуары гейши», «47 ронинов», «Большой переполох в Маленьком Китае», «Лицензия на убийство», «Восходящее солнце», «Снег на кедрах», «Хатико: Самый верный друг» и других.

Известно, что в 2015 году актер принял православие и крестился в Москве в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». В крещении получил имя Пантелеимон.

