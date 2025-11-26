Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Умер народный артист Всеволод Шиловский

Культура
Ссылка https://kuban24.tv/item/umer-narodnyj-artist-vsevolod-shilovskij
Умер народный артист Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский. Фото Wikimedia Commons/Dmitry Rozhkov

Народный артист РСФСР, советский и российский актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский скончался в возрасте 87 лет.

О смерти актера стало известно утром 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе его театра-студии.

«Умер Всеволод Николаевич», — цитирует сообщение о смерти Шиловского ТАСС.

Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 в Москве. В 1961 году он окончил Школу-студию МХАТ и получил приглашение в труппу театра. С этого момента и до 1987 года он совмещал активную съемочную деятельность с работой в театре.

В театре он проработал 30 лет и поставил там известные спектакли «На всякого мудреца довольно простоты», «Сладкоголосая птица юности», «Свои люди сочтемся», «Мятеж». Затем Шиловский создал свой театр-студию.

Наиболее известные его роли в кино «Каменская-1», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба» и «Две судьбы».

Читайте также: на 100-м году жизни умер чемпион сборной СССР Никита Симонян. Вице‑президент Российского футбольного союза, Герой труда России, олимпийский чемпион по футболу Никита Симонян скончался поздно вечером 23 ноября.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях