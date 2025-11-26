Умер народный артист Всеволод Шиловский

Народный артист РСФСР, советский и российский актер и режиссер театра и кино Всеволод Шиловский скончался в возрасте 87 лет.

О смерти актера стало известно утром 26 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе его театра-студии.

«Умер Всеволод Николаевич», — цитирует сообщение о смерти Шиловского ТАСС.

Всеволод Шиловский родился 3 июня 1938 в Москве. В 1961 году он окончил Школу-студию МХАТ и получил приглашение в труппу театра. С этого момента и до 1987 года он совмещал активную съемочную деятельность с работой в театре.

В театре он проработал 30 лет и поставил там известные спектакли «На всякого мудреца довольно простоты», «Сладкоголосая птица юности», «Свои люди сочтемся», «Мятеж». Затем Шиловский создал свой театр-студию.

Наиболее известные его роли в кино — «Каменская-1», «Жизнь и приключения Мишки Япончика», «Жила-была одна баба» и «Две судьбы».

