Ушел из жизни Виталий Дубко — легендарный тренер по прыжкам на батуте

Почетного гражданина Краснодара, заслуженного тренера СССР и России Виталия Дубко не стало на 88-м году жизни. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

«Заслуженный тренер СССР и России, десятки лет жизни он посвятил развитию спорта в Краснодарском крае. Виталий Федорович раскрыл талант многих спортсменов, подготовил первых в истории олимпийских чемпионов по прыжкам на батуте. Вместе с ним уходит целая эпоха становления прыжков на батуте не только в крае, но и России. Выражаю глубокие соболезнования семье и близким Виталия Федоровича. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», — отметил министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко.

Виталий Дубко за 50 лет подготовил более 100 чемпионов. Среди них есть и победители Олимпийских игр — Александр Москаленко и Ирина Караваева, гордость кубанского спорта. Под его руководством россияне впервые стали лучшими в мире по прыжкам на батуте. В 2000 году Международная федерация прыжков на батуте признала Дубко лучшим тренером XX века.

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