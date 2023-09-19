Умерла Тамара Петрова, семь лет возглавлявшая Анапу при СССР

В Анапе ушла из жизни Почетный гражданин города-курорта Тамара Петрова.

Тамара Петрова работала в школе станицы Раевской, возглавляла отдел агитации и пропаганды Анапского горкома КПСС, была заместителем председателя Анапского горисполкома, секретарем городского комитета КПСС. С 1983 по 1990 годы она занимала должность первого секретаря Анапского горкома КПСС. Тамару Петрову неоднократно избирали депутатом краевого и городского Совета. Кроме того, она возглавляла постоянную комиссию по народному образованию краевого Совета.

«В период руководства партийной организацией Анапы город был ведущим в Краснодарском крае по строительству жилья, объектов социально-культурного и курортного назначения, выращиванию и переработке винограда», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Анапы в Telegram.

С 1990 по 1995 годы Тамара Петрова работала директором Анапского филиала концерна «Курорт», затем возглавляла пансионат «Славянка».

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