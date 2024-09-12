Ушел из жизни российский тележурналист Николай Сванидзе

Советский и российский журналист, общественный деятель, ведущий ряда программ на телевидении и радио Николай Сванидзе умер в возрасте 69 лет.

О смерти Николая Сванидзе стало известно утром 12 сентября. Тележурналист скончался на 70 году жизни в своей московской квартире на улице Маршала Василевского вечером 11 числа, пишет «МК».

Медики приехали на вызов, но, несмотря на их усилия, спасти журналиста не удалось. Уточняется, что он скончался от осложнений при пневмонии, сообщает Telegram-канал «112».

«Николай Карлович Сванидзе. Как же мы без вас? Спасибо вам за все!» — написала журналистка Ева Меркачева в своих соцсетях.

Кроме того, Сванидзе страдал от тяжелой болезни — ишемии головного мозга, которую подтвердили в 2023 году.

Николай Сванидзе стоял у истоков российского телевидения. Он работал в качестве ведущего общественно-политических программ, некоторое время занимал пост председателя ВГТРК.

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