Ушел из жизни первый главный судебный пристав Кубани Василий Филипчук
Бывшего руководителя краевого управления Федеральной службе судебных приставов Василия Ивановича Филипчука не стало 24 августа.
Руководителем краевого ведомства Василий Филипчук назначили в октябре 1999 года. Он пришел на этот пост из органов прокуратуры.
«За время работы в Федеральной службе судебных приставов Кубани Василий Иванович добился значительной оптимизации работы ведомства, сформировал коллектив преданных своему делу высококвалифицированных специалистов. Им были заложены основы работы кубанской службы судебных приставов», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.
Василий Филипчук был награжден боевым оружием Минюста России, медалями «За выдающийся вклад в развитие Кубани», «Имени Анатолия Кони». Он являлся Почетным членом Совета ветеранов ГУ ФССП по Краснодарскому краю.
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