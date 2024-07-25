Ушел из жизни бывший глава Усть-Лабинского района

Игорь Мячин руководил муниципалитетом в 1998–2000 и 2004–2009 годах. Он умер в возрасте 62 лет.

О смерти Игоря Мячина сообщил нынешний глава Усть-Лабинского района Станислав Гайнюченко.

«Команда района выражает искренние слова соболезнования родным и близким Игоря Викторовича. Вечная память!» — написал Станислав Гайнюченко в Telegram.

Игорь Мячин родился 19 июля 1962 года. В 18 лет работал слесарем-монтажником, затем ушел служить в армию. Позже он окончил учебу на юридическом факультете КубГУ.

С 1992 по 1997 год Игорь Мячин занимал должность начальника отдела по соцзащите населения Усть-Лабинского района. С 1997 года работал на руководящих постах в администрациях Курганинского и Усть-Лабинского районов. Был женат, растил дочь.

Читайте также: ушел из жизни легендарный спортивный комментатор заслуженный журналист Кубани Николай Грушевский.