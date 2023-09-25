Ушел из жизни один из старейших журналистов Краснодарского края — Сергей Белов

О его смерти стало известно 25 сентября. С Сергеем Беловым простились в Сочи.

В начале 80-х он был заместителем главного редактора в газете «Комсомолец Кубани». В 1983 году его перевели в сочинскую газету «Черноморская здравница» для укрепления работы редакции. В 1988 году он стал главным редактором издания.

Под руководством Белова «Черноморская здравница» смогла достойно пройти через непростые годы экономического кризиса в стране, долгое время оставаясь флагманом курортной прессы.

«Светлая память коллеге. Соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении Союза журналистов Кубани.

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