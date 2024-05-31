Ушел из жизни бывший мэр Краснодара Николай Приз

О смерти бывшего градоначальника краевой столицы 31 мая сообщили в региональном отделении партии КПРФ.

Николай Приз умер на 78 году жизни. Он был мэром Краснодара с декабря 2000 по август 2004 года. В эти годы в краевой столице заметно развивался общественный транспорт, появилась набережная реки Кубань, два аквапарка, Дворец спорта «Олимп», «Мост поцелуев» и крупные торгово-развлекательные центры.

Приз родился 2 сентября 1946 года в семье шахтера. Трудовую деятельность начинал плотником в Ейске. Политическую карьеру начал в 1975 году в Ейском горкоме КПСС. В 1998 году его избрали депутатом ЗСК. На протяжении многих лет избирался членом Краснодарского краевого Комитета КПРФ. Является автором девяти книг.

В 2005 год Николай Приз был снят с поста и осужден Первомайским судом Краснодара за халатность и превышение полномочий. Сам же экс-градоначальник неоднократно заявлял, что дело против него «было полностью сфабриковано, а районный суд не разобрался в нем до конца». В 2008 году приговор отменил Верховный суд РФ, при повторном его рассмотрении в Краснодаре судья решил прекратить производство по делу в связи с применением амнистии.

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