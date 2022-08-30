Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ушел из дома: в Краснодаре нашли потерявшегося 3-летнего мальчика

Происшествия
30.08.2022 22:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/ushel-iz-doma-v-krasnodare-nashli-poteryavshegosya-3-letnego-malchika
Ушел из дома: в Краснодаре нашли потерявшегося 3-летнего мальчика
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сообщения о том, что в поселке Российском нашли мальчика, который, предположительно, потерялся, появились в соцсетях вечером 30 августа.

Выяснилось, что вечером 3-летний ребенок самостоятельно вышел из частного дома на улицу. Там его заметили прохожие.

«В виду возраста ребенок не смог объяснить, где живет. Поэтому прохожие передали сотрудникам полиции. В отделение буквально через полчаса обратились родители в поисках мальчика. Ребенка передали родителям. Проводится поверка. По результатам будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Читайте также: в Краснодаре бродячие собаки покусали двухлетнюю девочку.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В Краснодарском крае семья ехала домой из роддома и попала в ДТП, младенец и его отец погибли
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
В аэропорту Сочи пассажир пытался провезти через границу более 25,3 тыс. долларов
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
На пляже в Сочи спасли тонущую женщину
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
В Краснодаре проект Южного скоростного периметра отправили на доработку
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Время первых учеников: в Краснодаре 1 сентября откроют двери четыре новые школы
  2. В Краснодаре из-за ремонта переезда изменится график движения семи трамваев
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. На матче ФК «Сочи» пьяный фанат отобрал у ребенка подаренную Нобоа майку
  6. Правительство РФ утвердило календарь выходных на 2023 год
Прямой эфир
Мы в соцсетях