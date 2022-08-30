Ушел из дома: в Краснодаре нашли потерявшегося 3-летнего мальчика
Происшествия
30.08.2022 22:07
Сообщения о том, что в поселке Российском нашли мальчика, который, предположительно, потерялся, появились в соцсетях вечером 30 августа.
Выяснилось, что вечером 3-летний ребенок самостоятельно вышел из частного дома на улицу. Там его заметили прохожие.
«В виду возраста ребенок не смог объяснить, где живет. Поэтому прохожие передали сотрудникам полиции. В отделение буквально через полчаса обратились родители в поисках мальчика. Ребенка передали родителям. Проводится поверка. По результатам будет принято законное процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
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