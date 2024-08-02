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Ушел из дома и не вернулся: больше недели полиция Сочи разыскивает подростка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ushel-iz-doma-i-ne-vernulsya-bolshe-nedeli-politsiya-sochi-razyskivaet-podrostka
Ушел из дома и не вернулся: больше недели полиция Сочи разыскивает подростка
Фото t.me/police_sochi

По данным полиции, 17-летний Кирилл Чуднов 22 июля ушел из дома в Адлерском районе и до настоящего времени его местонахождение не известно.

Приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза зеленые. Сообщается, что подросток был одет в белую футболку, белые шорты и черные кроссовки с белыми полосками.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят сообщить по телефонам: 8-918-208-61-75 или 8 (862) 269-22-00, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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