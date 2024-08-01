Поиски пропавшего в Краснодаре пенсионера продолжаются уже неделю

По данным поисковиков, 77-летний Василий Храпач 26 июля вышел на прогулку в поселке Белозерном и не вернулся домой.

Как сообщили очевидцы, в последний раз мужчину видели 29 июля в районе Краевой клинической больницы № 2 на улице Красных партизан. Известно, что у пенсионера проблемы с сердцем.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, волосы седые с залысиной, глаза карие. Был одет в бежевые спортивные штаны, серую футболку с белыми полосками и белую кепку.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52, +7-988-357-96-81, +7-955-003-72-06.

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