Ушедший на СВО добровольцем экс-мэр Краснодара передал новогоднее поздравление

Бывший глава Краснодара, депутат Госдумы РФ Евгений Первышов, который отправился в зону спецоперации на Украине добровольцем, 31 декабря поздравил россиян с наступающим Новым годом.

Видеообращение он передал через Краснодарского региональное отделение партии «Единая Россия».

В обращении Евгений Первышов от себя и от всего Второго армейского корпуса ЛНР, где он проходит службу, поздравил жителей России с наступающим Новым годом. Он пожелал всем счастья, здоровья, мира и благополучия. Кроме того, Первышов выразил благодарность своим родным, близким и сослуживцам, коллегам из парламента.

«Мы ждем мира, он скоро наступит. Но мир наступит на условиях России. Враг будет разбит, победа будет за нами», — подчеркнул Евгений Первышов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Евгению Первышову 46 лет, у него четверо детей, это его освобождало от частичной мобилизации. Депутат Госдумы принял решение пойти добровольцем, так как подходит по здоровью и служил в горячих точках в 1994-1996 годах.