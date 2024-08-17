О трансфере 28-летнего игрока испанской «Мальорки» в краснодарский клуб стало официально известно 17 августа.

Уругвайский защитник Джованни Гонсалес подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2027 года. Он выбрал 20-й номер, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

За «Мальорку» футболист выступал с 2022 года. За это время он провел 71 матч, забил 4 года и сделал 4 голевые передачи. До «Мальорки» Гонсалес играл за «Ривер Плейте» и «Пеньяроле».