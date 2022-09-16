Уроженку Краснодарского края обвиняют в совращении семиклассницы из Санкт-Петербурга

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

После задержания уроженку Кубани отправили в СИЗО. Ее обвиняют в (цитата из протокола задержания) «лесбиянстве с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга задержала 18-летнюю девушку, совратившую семиклассницу. Предположительно, жительница Краснодарского края с июля по сентябрь 2022 года встречалась со школьницей на съемной квартире, сообщает «Фонтанка».

По данным объединенной пресс-службы судов 16 сентября, девушку обвиняют по статье «мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».

Обвиняемую заключили под стражу до 14 ноября 2022 года.

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