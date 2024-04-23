Уроженка Кубани Олеся Иванченко вошла в лонг-лист рейтинга «30 до 30» от Forbes

Издание Forbes представило расширенный список из 100 номинантов на рейтинг самых успешных людей в 2024 году в возрасте до 30 лет.

В номинации «Новые медиа» представлена 28-летняя уроженка Краснодарского края Олеся Иванченко. Она родилась в станице Калужской Северского района.

Иванченко окончила КубГУ. Во время обучения она играла в команде КВН вуза. Пробовала свои силы в команде «Планета Сочи». С 2020 года принимала участие в различных проектах телеканала ТНТ: «Comedy Баттл», «Открытый микрофон» и «Игра». Большую известность Иванченко принесло участие в шоу на YouTube «Натальная карта».

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