Уроженка Кубани разбилась насмерть в ДТП в Екатеринбурге

Смертельное ДТП произошло в ночь на 10 ноября на улице Академика Сахарова.

Предварительно, женщина ехала на автомобиле Hyundai Solaris на высокой скорости, не справилась с управлением и врезалась в бордюр. Иномарка опрокинулась, а водитель выпала на проезжую часть из салона, потому что не была пристегнута ремнем безопасности. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Выяснилось, что погибшая в ДТП на Академика Сахарова — 38-летняя уроженка Анапы Мария Воспукова. Информацию о ее гибели подтвердили родственники. Мать Воспуковой уже вылетела в Екатеринбург, сообщает «КП-Екатеринбург».

Читайте также: мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой на перекрестке в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 8 ноября около 15:00 в Белореченском районе на 43 км автодороги Майкоп — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск.