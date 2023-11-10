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Уроженка Кубани разбилась насмерть в ДТП в Екатеринбурге

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/urozhenka-kubani-razbilas-nasmert-v-dtp-v-ekaterinburge
Уроженка Кубани разбилась насмерть в ДТП в Екатеринбурге
Фото "КП-Екатеринбург"

Смертельное ДТП произошло в ночь на 10 ноября на улице Академика Сахарова.

Предварительно, женщина ехала на автомобиле Hyundai Solaris на высокой скорости, не справилась с управлением и врезалась в бордюр. Иномарка опрокинулась, а водитель выпала на проезжую часть из салона, потому что не была пристегнута ремнем безопасности. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Выяснилось, что погибшая в ДТП на Академика Сахарова — 38-летняя уроженка Анапы Мария Воспукова. Информацию о ее гибели подтвердили родственники. Мать Воспуковой уже вылетела в Екатеринбург, сообщает «КП-Екатеринбург».

Читайте также: мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой на перекрестке в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 8 ноября около 15:00 в Белореченском районе на 43 км автодороги Майкоп — Адыгейск — Усть-Лабинск — Кореновск.

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