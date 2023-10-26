Уроженец Сочи Михаил Галустян похудел на 14 кг ко дню рождения

Комику и телеведущему Михаилу Галустяну 25 октября исполнилось 44 года. Он накачал пресс и бицепсы и сбросил 14 кг к этой дате.

Худеть шоумен начал прошлой зимой — при росте 163 см он весил 80 кг. К лету он дошел до 69 кг, осенью — до 66. Похудение дается Галустяну легко — он придерживается режима питания и тренировок.

Перед днем рождения комик опубликовал в соцсетях фотографию, на которой показал результаты трудов — некоторые не поверили, что на фото действительно он, и заподозрили в увлечении фотошопом, другие восхитились стараниями, пишет телеканал «360».

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